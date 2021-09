Po boku má sexy tanečnici a kostýmů se nebojí: Odhalená hruď není pro Pavla Trávníčka problém!

Pavel Trávníček a Veronika Lálová Super.cz

„Odvážný kostým u mužského nikoho nezajímá, ale u ženských to zajímá všechny. Rozhalená košile, to není nic odvážného. Nosím to i na tréninky, abych se do toho dostal a taky abych větral,“ řekl Super.cz s úsměvem Trávníček na tiskové konferenci letošního ročníku.

Na parketu je taneční pár několikrát do týdne, a když to čas dovolí, trénuje Pavel i doma.

„Máme tréninky od ranních hodin a vždycky nám to dá tak dvě a půl hodinky. Občas si doma opakuji i figury, které Veronika staví. Někdy je toho víc, takže si to potřebuji opakovat, abych si to zapamatoval,“ svěřil se nám Pavel s tím, že stále stíhá i další pracovní povinnosti.

„Musím stíhat i ostatní věci, zatím se mi to daří. Ale k tomu patří i to, že se starám o domácnost, o mého psa, o Maxmiliána. Všechno se to skloubí do jednoho dne, který začne brzy ráno a skončí pozdě večer. Když se mě někdo zeptá, kolikátého je, tak to určitě nevím,“ dodal herec. ■