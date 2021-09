Vzpomínáte na vítězku SuperStar Emmu Drobnou? Čerešně, kterými okouzlila Soukupa i Haberu, zpívá dodnes

Emma Drobná zpívá píseň Čerešně. Video: Seznamzpravy.cz

Svou oblíbenou píseň má Emma stále v repertoáru, její fanoušci od ní znají i akustickou nebo jazzovou verzi, a zazněla i na E.ON Energy Globe, akci, která oceňuje projekty a nápady, jež pomáhají šetřit přírodu a energie. Drobná byla hlavním hudebním hostem. Ukázku nebo přímo celý koncert si můžete pustit na přiložených videích.

Emma zúročila příležitost, která se jí po SuperStar naskytla - jak jí Palo Habera kladl na srdce. „Jestli ty to nevyužiješ, tak už nevím kdo,“ smekal před ní.

Na Slovensku je etablovanou zpěvačkou, své první album vydala už v roce 2016 (s názvem Emma Drobná). O rok později následovala deska You Should Know a loni do diskografie mladé zpěvačky přibylo album Better Like This. ■