Bude takhle řádit i ve StarDance? Mrkněte, jak to Tereza Černochová rozjíždí na pódiu!

Kapela Monkey Business s Terezou Černochovou předvedla fanouškům skvělou show. Video: Seznamzpravy.cz

Fanoušci znají Terezu Černochovou z tria Black Milk, které mezi lety 2000-2005 tvořila s Terezou Kerndlovou a Helenou Zeťovou, ale především z kapely Monkey Business, jíž je od roku 2017, kdy vystřídala Tonyu Graves, stálou členkou. Se zpěvákem Matějem Ruppertem skvěle ladí.

Návrat na pódia po covidové pauze kapela oslavila nabitým letním programem, zatím posledním koncertem bylo vystoupení na E.ON Energy Globe, akci, která oceňuje projekty a nápady, jež pomáhají šetřit přírodu a energie.

A byli to právě Terezini kolegové a přátelé z kapely, kteří o nabídce do StarDance věděli jako první. „Dali mi zelenou a řekli mi, ať do toho jdu,“ řekla Černochová Super.cz.

Jako zpěvačka má Tereza rytmus v těle, k tanci ale přistupuje s respektem.

„Do tanečních jsem chodila, ale to se fakt nedá brát vážně, protože taneční byla pro hodně lidí trochu pruda. Byla jsem poctivá a chodila jsem, ale nevím vůbec nic. Jsem spíš takový živočišný tanečník díky tomu, že vystupuji s Monkey Business na jevišti, tak teď se budu muset přenastavit jinak a těším se, že se něco naučím, tanec je krásná věc,“ dodala. ■