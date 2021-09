Návrhářka hvězd zhodnotila róbu Čvančarové ve Varech. A která z celebrit je podle ní opravdu šik?

Zuzana Kubíčková Super.cz

Monotematická Couture kolekce, složená pouze z večerních šatů, měla u diváků úspěch.

„Hlavní myšlenkou bylo, abychom pro každou zákaznici navrhli nebo vytvořili různé střihy, různé materiály, a zároveň jsem si přála, aby šaty měly jednoduchou, úzkou siluetu. Lehce jsme se inspirovali ve 30. letech, i co se týče samotných technik šití,“ svěřila nám po přehlídce návrhářka.

Mezi svými klientkami má sympatická bruneta také slavné tváře. Přestože má mnoho žen českého šoubyznysu perfektní vkus a zvládají se do společnosti oblékat samy, zásah stylisty prý není nikdy na škodu. „Já si myslím, že je stylista vždy potřeba. I když ty ženy mají dobrý vkus, druhý člověk má nad tím trošku větší nadhled. My to děláme i u přehlídek, že spolupracujeme se stylisty,“ vysvětlila Kubíčková.

Která z českých žen je podle ní opravdu šik? „Pro mě je to určitě Jitka Schneiderová, Jana Plodková, Karolína Kurková a mohla bych pokračovat dál,“ usmívá se. Mezi klientelu Zuzany Kubíčkové patří i herečka Jitka Čvančarová (43), která se díky objemné modré róbě postarala na karlovarském festivalu o pořádný rozruch. Zeptali jsme se návrhářky, jak by hereččin look z červeného koberce zhodnotila.

„Já si myslím, že Jitka je ráda středem pozornosti a myslím, že ten účel to splnilo. Samozřejmě, každý má nějaký náhled na věc, dá se to posuzovat z různých úhlů pohledu, ale myslím, že v tomhle případě to účel splnilo. Byla vidět a byla vidět nejvíc ze všech, což je výborné,“ dodává návrhářka, která v rozhovoru mimo jiné prozradila, jaký kousek oblečení by rozhodně neměl chybět v každém dámském šatníku. ■