Gabriela Soukalová se stala maminkou! Holčička dostala nádherné jméno

Gabriela Soukalová porodila dceru. Foto: Archiv G. Soukalové

Těhotenství Gábina oznámila v březnu, v květnu s partnerem svěřili, že budou mít holčičku.

„Začala jsem se smát, protože jsem se s přítelem vsadila o to, že to bude kluk. Hodně mě to překvapilo, intuice mi od začátku říkala, že to bude chlapeček, takže jsem tomu věřila a byla si tím úplně jistá,“ řekla Super.cz Soukalová. Z děvčátka se ale pochopitelně radovala.

„Nejsme ten typ rodičů, kteří by lpěli na pohlaví miminka. Hlavně, ať jsme zdraví, to je nejdůležitější,“ dodala Gabriela, která dcerku porodila těsně po termínu. Srdečně gratulujeme. ■