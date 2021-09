Jiří Krampol otevřeně o hospitalizaci: Museli mě nabít energií, abych mohl existovat

Jiří Krampol Super.cz

"V pátek mě pustili z nemocnice. Měl jsem velký nedostatek červených krvinek, začalo se mi špatně dýchat, mám slabé srdce. Museli mě nabít energií, abych mohl existovat. Cítím se celkem dobře," řekl Super.cz Krampol a těšil se, že si s Františkem připije sklenkou červeného vína.

"Červené víno je mléko starců. Dopřeju si ho tady rád," usmál se Krampol. A co Janečkovi přeje k narozeninám?

"Jsem rád, že mě František pozval, mám ho moc rád. Je to jeden z nejschopnějších lidí v šoubyznysu. Dělá to celý život a dělá to dokonale. Hlavně mu přeji, aby mu vydrželo pevné zdraví," dodal Krampol. ■