Alfred Strejček bojuje se vzácnou nemocí. Ze dne na den se ocitl v bezvládném stavu, nemohl se hýbat ani mluvit

Alfred Strejček se svou životní přítelkyní Jitkou Molavcovou Video: Česká televize

„Najednou jsem se octnul v bezvládném stavu. Nemohl jsem mluvit, nemohl jsem se hýbat. Legrace nastala ve chvíli, kdy za mnou chodily návštěvy, především mé dcery a Jitka, a chtěly se mnou mluvit. A já jsem zjistil, že pouze bezhlasně otevírám ústa,“ popisoval jedny z nejtěžších chvil ve 13. komnatě České televize. Díl odvysílá v pátek večer.

Tři čtvrtě roku Alfred Strejček nemohl sám dýchat, byl napojený na ventilátor, nemohl se dorozumět se svými blízkými. Jeho stav byl tak vážný, že lékaři zavolali dcerám, aby se přišly s tatínkem rozloučit. Strejček se ale nevzdal.

V motolské nemocnici zůstal celý rok, teprve poté mohl být převezen do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, kde díky své píli a houževnatosti dělal velké pokroky.

Koncem roku 2020 mu ale život do cesty postavil další překážky. Herec prodělal těžký zápal plic, mozkovou příhodu, plicní embolii a těžký covid. „Při covidu jsem se dostal do hlubokého fyzického i psychického propadu. Pohybově mě to stále vracelo nazpátky,“ popsal. Ani tehdy to ale nevzdal.

Dnes se sám pohybuje na vozíčku, svaly na rukou posílil natolik, že končetinu udrží předpaženou. V každodenním životě je však odkázaný na pomoc druhých, rekonvalescence je běh na dlouhou trať.

Navzdory všem zdravotním potížím, které ho v posledních letech potkaly, nepřestává být Alfred Strejček optimistou. „Stále věřím, že jednoho dne se najím, že se sám umyju, vyčistím si zuby. Nevěřím na zázraky, ale spoléhám na ně.“ ■