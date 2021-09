První rozhovor Davida Kollera a jeho krásné manželky Anny: Svatba trvala 3 dny a byla parádní!

Anna a David Kollerovi Super.cz

Kollerovi se vzali loni v červenci poté, co se jim na podzim v roce 2019 narodil syn Davídek. Zajímalo nás, jak jim to v manželství klape a zda se u nich svatbou něco změnilo.

„Manžel tu svatbu naplánoval včas, kdy už jsme čekali našeho syna. Vnímáme to asi oba stejně, že to bylo přirozené navázání na to, co jsme už měli, a tak to pokračuje. Nemám pocit, že by se něco zásadně změnilo, že by se vztah svatbou nějak posunul, vyvíjí se přirozeně dál,“ odpověděla na otázku Super.cz sympatická brunetka.

Mimo jiné prozradila, že svatba trvala tři dny, což nám potřetí ženatý David Koller vzápětí objasnil. „Já jsem se už předtím ženil a vždycky to trvalo jen den a noc, tak jsem si řekl, že teď to musí trvat tři dny a tři noci,“ vysvětluje. „Hrálo nám tam 5 kapel, měli jsme tam všechny dobré kamarády a opravdu jsme si to všichni v Mikulově a okolí užili,“ usmívá se muzikant.

Kromě toho, že je otcem skoro dvouletého syna, je i dědečkem dvouletého vnuka. Zajímalo nás, zda zvládá být obstojným tátou i dědečkem současně. „Teď na to nebylo moc času, hráli jsme jak s Lucií, tak s mojí kapelou. Od června jsem měl bezmála 50 koncertů,“ přiznává.

Jestli synek půjde v hudebních šlépějích, zatím netuší. „To je hrozně brzo. Spíš jde o to, aby ty děti dneska neměly jen počítač, ale měly i jiné záliby, které je mohou posouvat. Třeba sport, hudbu, tanec...,“ krčí rameny zpěvák.

Naopak Anna u syna hudební vlohy pozoruje. „David domů přinesl bubny a zrovna dnes, když jsme přišli domů, běžel Davídek pro paličky a začal bubnovat a tančit, takže ono to tam nějakým způsobem už rezonuje,“ dodává. ■