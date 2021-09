Cestou na rande se náhodou ocitla na swingers party: Dívka při popisu sexu s 50 muži nešetřila detaily

Kazumi Squirts Profimedia.cz

„Stalo se to na rande s jedním chlapíkem. Cestou do restaurace mi řekl o party a o své kamarádce, která je prý stejně divoká jako já. Znělo to zábavně, tak jsem navrhla, že to ještě před jídlem půjdeme omrknout. Když se otevřely dveře, uviděli jsme tu dívku s mnoha více či méně svlečenými muži. Už dřív jsme se bavili o swingers parties, ale nevěřila jsem, že mě tam skutečně vezme,“ popisovala Kazumi.

„S mým doprovodem jsme se na sebe podívali, položil mi ruce na ramena a řekl: bav se. A tak jsem se bavila,“ říká s tím, že to byla „jedna z nejvíc posilujících zkušeností“ jejího života. „Ústředním bodem bylo mé potěšení,“ uvedla.

A přidala i pár detailů. „Nechtěla jsem se do ničeho nutit, ale padesát (mužů) bylo, co jsem zamýšlela. A to jsem i dostala. Nebyl to žádný sedmihodinový maraton, ale spíš hodinka dvě s mnoha přestávkami. Například jsem si vybrala pět nebo sedm mužů, šla s nimi na deset minut, pak se vrátila, odpočinula si, a když mě zase popadla chuť, odešla jsem s další skupinkou,“ popisovala barvitě.

A jak dopadlo její rande? Po akci se modelka spolu se svým doprovodem a dalšími devíti lidmi odebrala do restaurace, kde společný zážitek probrali. „Bavila jsem se a ničeho nelituji,“ dodala modelka. ■