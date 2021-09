Dvakrát porazila rakovinu a prodělala oboustrannou mastektomii: Podívejte se, jak dnes vypadá zpěvačka Anastacia (53)

Anastacia Profimedia.cz

Po červeném koberci se prošla na premiéře filmu Freaks Out italského režiséra Gabriela Mainettiho. Na slavnostní premiéře zapózovala i vedle britského herce Jonathana Rhyse Meyerse.

Zpěvačka se proslavila už před více než dvaceti lety, kdy se do povědomí posluchačů dostala hitem I´m Outta Love (2000). Na vrcholu kariéry, v roce 2003, jí byla diagnostikována rakovina prsu. S nemocí bojovala tři roky a zvítězila. V roce 2013 plánovala velký návrat, ale nemoc se jí vrátila. Tehdy se rozhodla k odvážnějšímu a drastičtějšímu kroku, nechala si provést oboustrannou mastektomii, aby se jí už rakovina potřetí nevrátila.

I když na filmovém festivalu také zazpívala, její kariéra už se v takové míře jako před dvaceti lety znovu nerozjela. Herečka světu od rozvodu před 11 lety neukázala žádného dalšího partnera a profiluje se jako single. „Když jsem se vdávala (za svého bodyguarda Wayna Newtona) v roce 2007, věřila jsem, že je to na celý život. Jen tři roky poté jsem se rozvedla, nefungovalo to. Žádné drama se nekonalo, neměli jsme děti, takže to nebylo komplikované a dodnes jsme schopní se spolu bavit a obejmout se, když se potkáme. Docela civilizované, že?“ uvedla v roce 2017 Anastacia. ■