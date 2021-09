Konečně drsňák s mužnou profesí: Líbí se vám svalnatý svářeč, který obývá vilu lásky?

Účastník reality show Love Island Martin Super.cz

Vilu lásky v rámci reality show Love Island obývá i svalnatý potetovaný fešák s opravdu mužnou profesí. Martin je totiž svářeč a na svoji práci je pyšný. K účasti v soutěži, kde chce najít lásku, ho inspirovala kamarádka. Aniž by podobné pořady sledoval, podal si přihlášku a sám byl překvapený, že se dostal do nejužšího výběru.

"Jediné, co jsem musel řešit, byla práce. Vybral jsem si všechnu dovolenou, vyšli mi vstříc a pak mi zase naloží, když teď svařují místo mě. Ale práce mě baví, mám ji rád a počítám, že se k ní zase vrátím. Třeba už za čtrnáct dní můžu být zpátky," nemá hlavu v oblacích Martin.

Představu o ideální partnerce prý nemá. "Když jsem byl mladší a holky balil i na to, že jsem byl fotbalista, chtěl jsem nějakou snědou, která by se ke mně hodila. Ale postupem času jsem zjistil, že je to úplně jedno, jak holka vypadá. Hlavně, ať je tam chemie," míní s tím, že si ve vile určitě nebude na nic hrát a hodlá jednat na rovinu. ■