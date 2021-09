Nápoj co dodá dětem vitamíny. Nyní v akci !!!

Zdravé pití a chipsy. Výborný nápad pro rodiče jak připravit pro děti zdravé svačinky do školky nebo do školy. Dodají dětem nejen komplexní dávku vitamínů a energii na celý den.

TAKE IT SHAKE IT – revoluce v pití

Odborníci říkají, že naše děti pijí málo vody. Naučte je proto pít vodu hravou formou. S našimi nápoji Take it Shake it na bázi sirupů s vysokým obsahem ovoce, to bude hračka.

Každá příchuť je doplněna o základní spektrum vitamínů C, D, B 6, B 12 a minerálů, vápník, selen, zinek.

Součástí každého balení jsou edukativní pomůcky pro děti. Pravítko mohou využít při rýsování, na omalovánkách si vyzkouší svou kreativitu, při skládání puzzlí pak trpělivost a papírové mince je naučí znát hodnotu peněz.

Lyo chips

Už jste někdy vyzkoušeli chuť mrazem sušených chipsů? My Vám tuto možnost nabízíme. Nejen, že si zamlsáte, ale navíc nebudete mít, žádné výčitky, že jste jedli nezdravě. Tyto chipsy nejsou smažené v tuku ani neobsahují žádné přidané oleje a emulgátory.

Lyo chips vyrábíme z červené řepy nebo z mrkve. Díky lyofilizaci si zelenina uchová veškeré zdraví prospěšné látky jako vitamíny a minerály, ale také zároveň plnou chuť, vůni i tvar.

Snack veg hruška a jablko

SNACK VEG HRUŠKA A JABLKO

S přicházejícím podzimem a zimou bude na trhu k dispozici stále méně čerstvého ovoce. Firma Mesaverde si pro Vás připravila tradiční ovoce od lokálních moravských farmářů. Jablko a hrušky jsme usušili mrazem na tenké plátky. Tím se uchovala jejich chuť, vitamíny a výrazně se tím prodloužila i jejich trvanlivost.

Jedná se pouze o doplňky stravy. Nejedná se o náhradu pestré stravy.

