Byla číšnicí na Kypru i kuchařkou v Americe: Křehká blondýnka bojuje o lásku i novým silikonovým poprsím

Teprve dvacetiletá blondýnka z malé východoslovenské vesnice už kousek světa viděla, takže by ji prostředí vily v reality show Love Island podle jejích slov nemělo překvapit. "Ráda poznávám nové lidi," svěřila půvabná Laura.

Od svých osmnácti toho zvládla docela dost. "Pracovala jsem na Kypru jako číšnice a pak jsem odjela do Ameriky pracovat na dětský kemp. Mohla jsem si vybrat mezi prací animátorky, ale na to jsem se s angličtinou ještě necítila, tak jsem vzala pomocnou kuchařku," vyprávěla Laura, která by se tak mohla postarat, aby její kolegové ve vile nezemřeli hlady.

Její křehká a něžná vizáž prý mate. "Jsem z vesnice, kamarádila jsem se klukama, jezdila s nimi na kole a lovila žáby. Možná bych se uměla i poprat, i když moc agresivity ve mně není," smála se.

V našem rozhovoru blondýnka, která si nedávno nechala silikonem vylepšit dekolt, také prozradila, proč si přítele nemůže najít v rodné vísce a jaký by měl její vysněný partner být. ■