Sabina Laurinová vyrazila do společnosti s dcerou (19), kterou má s Pepou Vojtkem. Vyrostla z ní kočka!

Sabinu i Pepu mnohokrát viděla na muzikálových prknech a zalíbilo se jí to natolik, že by ráda šla stejnou cestou.

"Studuje muzikálové herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Chuť dělat tuto profesi určitě má. Je to všechno otázka štěstí, toho, jak jí to půjde a jak ji to bude bavit," řekla Super.cz Laurinová na oslavě 77. narozenin Františka Janečka.

Geny se zkrátka nezapřou. "Někdy je to dobře, někdy kontraproduktivní, protože často se pak ty děti s touto profesí kamarádit nechtějí. U nás zvítězila první varianta," dodala Laurinová. ■