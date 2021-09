Krásná Alice na narozeninách táty Františka Janečka: Sexy dcera dorazila jen v podprsence a pidi topu!

Alice Janečková Super.cz

Nejstarší dcera Františka Janečka (77) Alice předvedla své dokonale vypracované tělo. Na oslavu 77. narozenin otce dorazila jen v podprsence a hodně titěrném topu. Máma pětiletého syna Filipa se rozhodně má čím pochlubit. Jak sama říká, zadarmo to není, tvrdě maká.

"Je to dřina, obnáší to sebekázeň, méně jídla večer. Začala jsem hodně běhat jako mnoho mých vrstevnic a výsledky jsou znát. Ale co se týče jídla, musím se držet," řekla Super.cz Alice Janečková.

"Mám také nedostatky, ale snažím se je eliminovat," dodala na oslavě narozenin svého otce.

Alice přiznává, že je velmi těžké otci vybírat dárek. "Dostal ode mě gurmánský dárek. Koupila jsem mu delikatesy, tak doufám, že mu to bude chutnat. Je velmi těžké pro něj vybírat dárky. Od mého syna dostal obrázek, tak doufám, že i to ocení," dodala Janečková. ■