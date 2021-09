Láska na první pohled to nebyla. I krásná žena Vojty Bernatského pracovala v televizi. Takhle se seznámili

Kateřina Bernatská Super.cz

„Pracovali jsme spolu v České televizi. Já jsem dělala asistentku režie ve sportu, tak jsme se nějak potkali a líbili se navzájem,“ svěřila brunetka Super.cz. O lásku na první pohled prý nešlo. „Myslím, že to chtělo nějaký čas, asi nevěřím na lásku na první pohled,“ usmívá se.

Oblíbený sporťák z pořadu Branky, body, vteřiny přidává na sociální sítě videa a příspěvky s dětmi, které se u fanoušků těší velké oblibě. Vypadá to, že je Vojta perfektním tátou, a Kateřina potvrdila, že nejde jen o zdání.

„Je fantastický, hrozně rád si s dětmi hraje, to je podle mě zásadní. Tatínkové nejsou úplně na to, aby děti koupali, vařili a starali se v tomhle směru, ale v tom hraní a zábavě je úžasnej,“ prozradila nám na křtu knihy Jak dostat tatínka do karantény.

S moderátorem mají dvě krásné děti, školou povinnou Elišku, která se jim narodila již před svatbou, a Matyáše, který v září poprvé nastoupil do školky. Prozatím zůstává Katka kvůli mladší ratolesti na mateřské. „Máťa chodí domů po obědě, spát tam nechce, protože školku zrovna nezbožňuje,“ směje se dvojnásobná maminka.

Po konci mateřské by se ráda vrátila zpět do televize. „Je otázkou, jak to půjde, jelikož ta moje pracovní doba byla nepravidelná, což se u dětí potom nedá zvládat s vyzvedáváním ve školce a v kroužcích. Asi to nebude úplně lehké,“ krčí rameny brunetka, které jsme se na závěr zeptali, co dělá pro svou velmi štíhlou a krásnou postavu. „Myslím, že jsou to dobré geny. Dělám trochu jógu, jezdím na kole nebo běháme. Spíš hodně rekreačně,“ dodává skromně na závěr. ■