Tato krásná zrzečka učí tančit Zdeňka Godlu. Jak to hvězdě Mostu! na parketu jde?

Zdeněk Godla a Tereza Prucková Super.cz

K nabídce do StarDance se Zdeněk Godla (46) nejdřív stavěl negativně. Herec, který se dostal do povědomí rolí Franty v seriálu Most!, po několika týdnech trénování na parketu změnil názor. Svého rozhodnutí už nelituje a je rád, že je součástí oblíbeného pořadu.