Tenhle zrzek z Olomouce je hodně vybíravý: Najde ve vile lásky tu pravou, která splní všechny jeho požadavky?

"Doteď se mi nepodařilo najít holku, která by stála za to," přiznal a prohlásil, že v Olomouci, kde žije, není žádný výběr. "Už jsem jednu dvě poznal a je to slabota," dodal ještě bez obav z toho, že až se vrátí domů, místní děvčata na něj nebudou pohlížet zrovna s nadšením.

Raději jsme se ho zeptali na méně kontroverzní téma, což byla práce a koníčky. Prozradil o sobě, že studuje pedagogiku volného času na fakultě tělovýchovy, také pořádá festival, umí pilotovat letadlo a jeho vášní je tanec, závodně tancuje latinu. "Učím se rychle spát, abych toho hodně stíhal," zavtipkoval.

Popovídali jsme si i o tom, co by mohl potenciální partnerce nabídnout, a co od ní naopak vyžaduje. To už se dozvíte v našem videu. ■