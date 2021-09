Ležérní a šik! Takhle dnes vypadá sex symbol normalizace a krásná agentka z 30 případů majora Zemana

Regina Rázlová na prknech Stavovského divadla (za socialismu Tylovo divadlo) začátkem 80. let Foto: ČTK/Humpálová Zuzana

Po pracovním létě, kdy s představením Noc na Karlštejně sjezdila půl republiky, také naskočila do práce na DAMU.

V salónu, kde jsme herečku známou např. ze seriálů 30 případů majora Zemana, v němž si zahrála krásnou agentku Hanku, Létající Čestmír nebo nověji Ohnivý kuře potkali, prozradila, jaké jsou její triky na krásu a co v její kosmetické taštičce nesmí chybět.

„Nesmí chybět odličovač. Já jsem hrozná, dokážu hrát i nenamalovaná. Když ale vidím výhrůžné oči Janise Sidovského, jdu si alespoň namalovat pusu. Ale já věřím v energii, se kterou na jeviště nastupuji a na tom dobře namalované oči až tak moc nezmění. Ale naučila jsem se kvalitně odlíčit. To je základ. A pak lehce ošetřit, a to už je jedno, jestli to bude vepřové sádlo, olivový olej nebo lékárenská vazelína,“ vyjmenovala herečka v salónu oblíbeného kosmetika celebrit Petra Kreczy Pityho. ■