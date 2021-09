Vágner musí pod kudlu, dnes podstupuje vážnou operaci

Josef Vágner Michaela Feuereislová

"Omezení v pohybu už bylo obrovské a bolesti taky. Mám operaci dlouho naplánovanou. Čeká mě náročná rekonvalescence, rehabilitace," řekl Super.cz Vágner, který měl být dnes jednou z hvězd muzikálu Robinson Crusoe v Divadle Na Maninách, kde hraje mladého Robinsona.

"Ve všech divadlech, kde hraji, jsem to už před časem nahlásil. Zákrok je naplánovaný už dlouho, v divadle mám skvělé alternace a já se budu snažit dát co nejdřív do kupy," slíbil fanouškům Vágner, který hrál včera poslední představení, a to veřejnou generálku Robinsona před slavnostní premiérou. ■