Moderátor Vojtěch Bernatský se dojal na křtu své třetí knihy: Prozradil, proč se nemohl zúčastnit jeho tatínek

Vojtěch Bernatský Super.cz

Vojtěch Bernatský (46) vydává svou v pořadí třetí knihu Jak dostat tatínka do karantény. A jak název napovídá, kniha vznikala v období lockdownu, které moderátor trávil se svou krásnou ženou a dvěma dětmi. Díky Elišce a Matyášovi měl Vojta každý den o náměty postaráno a za veselé historky vděčí právě jim.

„Je to dokument téhle nelehké doby. O tom, co všechno jsme museli prožít, ale taky důkaz, že dětská bezprostřednost, radost a humor nás z těch chmur umí dostat do pohody,“ svěřil Super.cz moderátor Branek, bodů, vteřin na křtu knihy.

I přesto, že se v pandemii nemohl hnout z domu, kde bylo pořád rušno, prostor a klid na psaní si našel. „Děti usnou, dám si dvojku nebo dvě dvojky dobrého bílého vína a ono to pak jde samo,“ směje se moderátor a dodává, že ho manželka u psaní vídala často plakat. „Někdy smíchy, ale spíš se dojímám. Nebojím se dát emoce ven,“ vysvětluje.

Na křest dorazila Vojtova rodina - manželka, děti i maminka, která žije převážně v zahraničí. Chyběl pouze moderátorův otec. „Bohužel, tatínek tu s námi dnes být nemůže, protože měl docela nepříjemný úraz, zlomil si nohu v krčku. Je v domově seniorů, kde je o něj dobře postaráno. Je to obrovský bojovník,“ svěřil. „Mrzí mě to, že tady nemůže být, ale na dálku mu budu posílat fotky a zprávy,“ říká se slzami v očích.

„Všechny nás neskutečně překvapilo, že na prahu osmdesátky se z toho takhle dostává. Mysleli jsme si, že bude chodit s chodítkem, ale teď najednou začal chodit bez něj. Vypadá to, že má cíl a tím je, že se vrátí k sobě domů a bude zase fungovat sám. To by bylo úžasný,“ věří Vojta. ■