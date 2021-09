Vepřové sádlo nejen na chleba: Neuvěříte, kde všude si ho Zuzana Bubílková maže

Zuzana Bubílková Super.cz

„Mám tajný tip, nevím, jestli je to vhodné, že to řeknu. Měla jsem nádor štítné žlázy, a když mi ji vyndali, měla jsem na krku hrozný šev a vypadalo to příšerně, vypadalo to jako španělský ptáček,“ svěřila se nám moderátorka s tím, že jí tehdy lékař poradil, jak s jizvou zatočit.

„Řekl mi, že si na to mám dávat vepřové sádlo, já jsem si to začala dávat a za měsíc se mi to začalo stahovat. Tak jsem si řekla, že když to na takovou hrůzu zapůsobilo, tak to bude i na pleť a už si sedmnáct let dávám na tvář vepřové sádlo,“ řekla se smíchem moderátorka, kterou jsme potkali v salónu oblíbeného kosmetika celebrit Petra Kreczy Pityho.

Svůj trik radí vyzkoušet všem ženám, ale raději by se vepřovým sádlem měly mazat večer a už nevycházet ven. „Namažte se sádlem a nechoďte už ven. Já jednou zapomněla a za mnou za pět minut běželo asi padesát čoklů z celé ulice,“ dodala se smíchem Bubílková. ■