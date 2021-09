Michal David zhubnul 11 kilo. Jeho recept na štíhlejší tělo obsahuje i bůček a pivo

Michal David Super.cz

"Mám to dole asi po třech měsících. Dodržuji kalorické tabulky, funguje to neuvěřitelně," řekl Super.cz Michal David na oslavě narozenin producenta Františka Janečka. V pohodě si dal i červené víno.

"Piju víno, jím všechno, jen dodržuji hodnoty důležitých složek - bílkovin, sacharidů, tuků a vlákniny. Musí to být spočítaný. Já si zadal 1500 kalorií denně a funguje to. Je to těžký počítat prvních pár dní, než si na to člověk zvykne. Náročný to je ze začátku, pak už vůbec," vysvětluje.

Rád by dostal dolů ještě 4 kila. "Zadal jsem si patnáct kilo. Dnes jsem zrovna měl hezké ráno. Včera jsem snědl asi třicet deka bůčku, chleba s hořčicí a pivo. Včera jsem měl na váze 89,2 a dnes tam bylo 88,4. Co na to mám říct," dodal se smíchem. ■