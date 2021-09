Domácí násilí, nevěra a boj s Parkinsonem: Manželka Ozzyho Osbourna se v rozhovoru nedržela zpátky

Sharon Osbourne s manželem Ozzym Profimedia.cz

Sharon Osbourne (68) není z celebrit, které by si zrovna střežily soukromí. O skandálech, které provázely v průběhu let její vztah s Ozzym (72), klidně hovoří veřejně. A ani v novém rozhovoru pro Daily Mail se nedržela zpátky.

„Častokrát jsme ze sebe málem vymlátili duši,“ uvedla. „Naše hádky byly legendární. Přestalo to až tak 20 let zpátky,“ zavzpomínala na domácí násilí v průběhu turbulentního vztahu.

Sharon a Ozzy se seznámili, když bylo moderátorce teprve 18 let, a to díky jejímu otci, který dělal Black Sabbath manažera. Nyní společně s Ozzym připravují životopisný snímek, který má popisovat i začátky jejich vztahu. Začátek natáčení plánují na jaro příštího roku.

„Je to o Ozzym a našem životě, jak jsme se dali dohromady. Všechny hádky, všechna usmíření, zatčení, prostě všechno. Je to love story.“

Vztah dosáhl dna v 80. letech, kdy byl Ozzy obviněn z pokusu o vraždu, když se údajně snažil Sharon uškrtit.

Ani Sharon nešla ovšem pro ránu daleko, a to nejen, co se jejího muže týče, ale také během obchodních jednání, jak přiznala. Přiznává, že tak byla jednoduše vychovaná.

Hvězdný pár se nakrátko rozešel v roce 2016, když se provalila zpěvákova nevěra. Uznal, že tím své ženě zlomil srdce, ale odloučeni nevydrželi dlouho.

Dnes jsou si blíž než kdy dřív. Sharon dokonce prozradila, jak na tom její manžel, který bojuje s Parkinsonem, je zdravotně. V blízké době ho totiž čeká operace krční páteře, kterou si poranil při pádu v roce 2019.

„Nejvíc se těším, až bude zase koncertovat. Za to se neustále modlím,“ nechala se slyšet Sharon. "Chybí mu přátelé, muzikanti, jeho parťáci. Co se týče Parkinsona, je v pohodě, má to pod kontrolou,“ dodala.

Rodina Osbourneových je bohužel zvyklá na zdravotní problémy. Sharon už dvakrát bojovala s rakovinou, jejich syn Jack má roztroušenou sklerózu a dcera Kelly bojovala se závislostí na alkoholu. ■