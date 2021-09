Synovi dohodila partnerku, teď se stala babičkou. Vnoučka ale Zuzana Bubílková jen tak neuvidí

Zuzana Bubílková Super.cz

Už pár týdnů je Zuzana Bubílková (69) hrdou babičkou. Její syn Tomáš a jeho přítelkyně přivítali na světě chlapečka. Známá moderátorka je z přírůstku do rodiny nadšená. Bohužel vnuka zatím viděla jen na fotkách a videu.

Syn žije již řadu let v USA a tam se zatím moderátorka, kvůli nejrůznějším opatřením, nedostane.

„Asi by mě tam jako rodinného příslušníka nějak pustili, ale s tím, že bych musela jít do karantény. A kdybych do ní šla, tak se můžu za chvíli vracet. Oni taky nejsou očkovaní, a mohla bych kvůli několika přestupům něco přivézt,“ řekla Super.cz Zuzana.

Se synem se proto dohodla, že návštěvu nechá až na Vánoce nebo na příští rok.

„Teď jsou ty sítě, takže mám každý den přehled, jak roste. Vidím ho na fotkách a někdy přes Skype a podobně,“ dodala moderátorka s tím, že chlapeček dostal jméno po tatínkovi - Tom. ■