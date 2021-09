Když se nedaří: Leoš Mareš se při rozhovoru se soutěžící SuperStar pěkně zapotil. A Habera smíchy brečel

Občas se rozhovor nedaří, ať se člověk snaží, seč mu síly stačí.

Mareš se zajímal o to, proč Lucie jako zpěvačka neprorazila v Německu, stejně jako například Marta Jandová (47). Soutěžící tam totiž kdysi měla namířeno, ale nakonec ze záměru sešlo.

„Marta Jandová udělala kariéru v Německu a ty jsi taky skoro začala kariéru v Německu, dá se říct, nebo chystala jsi se tam,“ začal Leoš. Lucie jej ale zaskočila: „Nevím, o čem mluvíte,“ podivila se.

Moderátor to tedy zkusil jinak: „Lucie, ty ses chystala jet koncertovat do Německa,“ navazoval dialog. „Je to pravda, ale už je to strašně dávno, a nakonec to padlo,“ odpověděla sympatická zpěvačka. „Údajně kvůli covidu,“ pokračoval Mareš. Ani tady se ale netrefil. „Nebylo to kvůli covidu,“ odvětila Lucie a porotci vybuchli smíchy.

Třetí Marešův pokus o rozhovor už provázelo všeobecné veselí a popichování Pavola Habery (59), kterému Leoš poradil, aby „držel hubu“. Po Marešově příští otázce už Habera smíchy brečel. Na celou situaci se můžete podívat na videu. ■