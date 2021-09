Mají skvělé geny! Mladší sestra Kylie Minogue dostává od fanoušků komplimenty na svůj mladistvý vzhled. Za pár týdnů slaví 50

Dannii Minogue Profimedia.cz

Dannii Minogue je porotkyní v australské show The Masked Singer, odkud také přidala nejnovější fotky, a fanoušci zůstávají v úžasu.

„Jsi si jista, že ti bude příští měsíc 50? Vypadáš úžasně,“ napsala jedna z fanynek a další se ke komplimentům přidávaly. „Dannii vypadala dnes večer skvěle. Je to královna,“ zaznělo v dalším příspěvku pod fotkami.

Dannii je o tři roky mladší než její sestra Kylie (53), ale je vidět, že obě mají skvělé geny a na jejich tváři se věk opravdu vůbec neodráží. Mladší Minogue se také věnuje zpěvu, ale nikdy nedosáhla takového věhlasu jako její sestra. Dlouhá léta jí bylo předhazováno, že není dokonalá a štíhlá jako její slavnější sestra, což jí nebylo vůbec příjemné.

„Je to neskutečně otravné. My jsme si v rodině velice blízcí a podporujeme se ve všem. Já jsem s ničím takovým problém neměla, ale všichni kolem ano. Pamatuji si, jak se psalo o mé váze a byla jsem fyzicky porovnávána se svou sestrou. Jsem celkem silná osobnost, tak jsem ráda, že jsem z toho všeho neměla nějaké problémy s příjmem potravy ani újmu na mentálním zdraví,“ uvedla Dannii v rozhovoru pro australský deník New Idea. ■