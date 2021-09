Tohle je vila lásky: Provedla nás sexy moderátorka, která našla manžela na seznamce. Podprsenku si nevzala

Nikol Moravcová Super.cz

Vilou nás provedla moderátorka reality show Nikol Moravcová (34), která takovému způsobu seznamování fandí. "Kdybych sama v seznamovací aplikaci nepotáhla prstem doprava, můj život byl nebyl takový, jaký je," svěřila Super.cz Nikol, která manžela Karola, s nímž má dvouletou dceru Violetku, poznala díky Tinderu.

"Určitě je lepší aktivně se do seznamování zapojit než sedět v koutě, anebo v lockdownu," míní Nikol, která je ze zařízení vily nadšená.

"V reálu vypadá ještě lépe než na fotkách. Dokázala bych si představit tady dva měsíce žít. Jen ta společná ložnice by mě možná trochu odradila, ale už jsem taky starší, dřív by to bylo možná jinak," domnívá se Nikol, která by, nebýt věku, mezi účastníky klidně zapadla, zvlášť, když nás přivítala v sexy šatech s velkým dekoltem, pod které si nevzala podprsenku.

Nová reality show startuje v neděli na Voyo a postupně vám představíme její soutěžící v exkluzivních rozhovorech. ■