Na Slovensku září v seriálu, u nás na jevišti: Pracovní kolotoč zvládá půvabná zpěvačka i s poraněnou nohou

Alžbeta Bartošová Super.cz

„Dovolená byla fajn do momentu, kdy jsem si vyvrtla kotník. Bylo to i potom fajn, ale mohla jsem jen ležet a pajdat na pláž. Všichni se mi smáli, ale zase na druhou stranu mě obskakovali,“ svěřila se Super.cz zpěvačka a herečka. „Ta noha není úplně v pořádku. Když nemusím mít vysoké podpatky, tak si je ani neberu, protože to ještě nezvládnu. Takové střední už můžu nosit. Zkusím si konečně na jevišti odtančit a odehrát celé představení,“ prozradila nám Betka, kterou jsme potkali na zkoušce muzikálu Láska nebeská.

Vedle divadla se poslední měsíce věnuje také televizní kameře. Na Slovensku, odkud pochází, je hvězdou populárního seriálu Oteckovia. Svou práci tak musí stíhat s neustálým dojížděním Praha - Bratislava. „Budu si to teď muset dobře zorganizovat, možná to bude náročnější. Potom, co jsem skoro dva roky byla doma a bez práce, tak se na to těším a řekla jsem si, že se musím hecnout,“ svěřila se nám Bartošová, která si hraní užívá. „Je to jiná práce, je to po letech změna a momentálně mě to baví víc, ale nechystám se opustit muzikály,“ dodala závěrem rozhovoru. ■