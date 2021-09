Před týdnem ještě ležel v nemocnici: Jiří Krampol už si po návratu domů vyrazil do společnosti

Jiří Krampol se Zuzanou Bubílkovou a Reginou Rázlovou Super.cz

Herec a moderátor Jiří Krampol (83) je prostě nezmar. Ještě minulý týden byl hospitalizovaný s průduškami. Jen pár dní poté, co ho z nemocnice pustili, si ale vyrazil do společnosti. Nenechal si tak ujít uvedení nové řady pánské kosmetiky, kde hýřil dobrou náladou a energií.

„Všechno v pořádku není, ale jsem stabilizovaný a teď momentálně mi nic není. Musím chodit pravidelně na kontroly. Bylo to skrz průdušky. Na podzim je to vždycky blbý a ty změny počasí, to je hrozný,“ svěřil se Super.cz herec, který se už po návratu z nemocnice pustil i do cvičení.

„Zrovna včera jsem byl cvičit, cvičím dvakrát týdně, to stačí. Mám doma i šlapadlo, to mě ale nebaví, spíš na tom visí věci, jak to bývá asi všude, a snažím se jezdit do přírody,“ prozradil Jiří Krampol v salónu oblíbeného kosmetika celebrit Petra Kreczy Pityho. Jak sám přiznal, poslední roky se i on začal o svou pleť starat.

„Na kosmetiku moc nechodím, ale začal jsem o pleť pečovat, protože když si vezmete, kolikrát jsem se v životě líčil, tak ta pleť je pochopitelně poškozená. Abych nebyl seschlý stařec,“ řekl s úsměvem herec, který se ve společnosti dobře bavil. ■