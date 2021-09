Chlapce na fotce v životě potkaly radosti i tragické ztráty. Ke kytaře se česká hudební legenda dostala náhodou

Klučík na fotce housle brzy vyměnil za kytaru. Foto: Archiv

„Můj učitel houslí chodil v neděli v 10 hodin dopoledne. Abych se přiznal, vždycky jsem se modlil, aby nepřišel. Ale on pokaždé přesně v 10 zazvonil. Ve mně vždy trhlo a říkal jsem si: už je tady zas,“ s úsměvem Janda vzpomíná na své hudební začátky.

A pokračuje ve vzpomínce na moment, který rozhodl o jeho příštím směřování. „Já jsem to o Paganinim nevěděl, a můj učitel mi řekl: tak tady máš kytaru a zkus si, jestli by tě na to něco napadlo. No a tím si zadělal na problém, protože já jsem záhy houslí nechal a už jsem se pak věnoval jenom kytaře.“

Zrod kapely Olympic se datuje do roku 1963 a stále se těší obrovské fanouškovské přízni. V sestavě se vystřídalo mnoho skvělých muzikantů, tu současnou tvoří Petr Janda, Martin Vajgl, Milan Broum a Pavel Březina.

Zatím poslední desku s názvem Kaťata rockeři vydali loni. Křest ale proběhne až nyní, po uvolnění opatření, 30. září v Paláci Akropolis v Praze v rámci chystaného koncertu.

Petr Janda a kapela Olympic chystají koncert a křest nejnovějšího CD Kaťata.

Hudba je spjatá s celým Jandovým životem a pomohla mu přečkat i nejtěžší chvíle, které ho potkaly. V roce 1991 mu na rakovinu zemřela manželka Jana, o deset let později nemoci podlehl i jejich syn Petr.

Janda je otcem čtyř dcer. Do prvního manželství se narodila Marta Jandová, která je také úspěšnou zpěvačkou, Petrovou druhou manželkou byla Martina Jandová, s níž má dceru Elišku, a se současnou třetí ženou Alicí vychovává dcery Anežku a Rozárku. ■