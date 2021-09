Dráždivé kostýmy i provokativní plakát: Herečce na fotku zdeformovali obličej

Michaela Tomešová a Karel Heřmánek ml. ve hře Cabaret Foto: Petr Kozlík/ Divadlo Bez zábradlí

Nedílnou součástí nových divadelních projektů jsou i plakáty zvoucí na představení. Vymyslet a zprodukovat takový, který v konkurenci nezapadne a vzbudí pozornost, není jednoduché. Tým Divadla Bez zábradlí vsadil při představení novinky Cabaret na výrazné kostýmy i líčení a provokaci. Posuďte sami, jak to dopadlo.

Hlavní postavy podzimní novinky hrají Michaela Tomešová (30), Karel Heřmánek ml., Rozálie Havelková a Jan Fanta, kteří se objevili také na vizuálech. O jejich autorství se dělí herečka a produkční Nikol Kouklová (31), kostýmní výtvarník Hugo Josef Čačko a fotograf Petr Kozlík.

Nejvíce pozornosti poutá ústřední fotka, na níž Karel Heřmánek ml. kouše Míšu Tomešovou do obličeje a tím jí ho deformuje. „Úvodní fotka skvěle vystihuje ten kontrast krásy se ztrhaností, o kterém v našem Cabaretu hrajeme,“ objasnila ideu Nikol.

„Cabaret je titul, který by měl pobavit i přimět k zamyšlení. Rozhodně se nejedná o plitkou zábavu. Je to hra, která vypovídá o dost závažných věcech. Chtěli jsme, aby to nebyla zábava s nablýskanými kostýmy a dobře secvičenými tanečními výstupy, ale tak trochu políček divákům i nám všem,“ doplnil Heřmánek ml., jenž je zároveň novým principálem Divadla Bez zábradlí. Vedení převzal po svém otci Karlu Heřmánkovi.

Cabaret je jazzový muzikál s živou hudbou Jakuba Šafra a jeho orchestru a diváky přenese do minulého století a berlínského podniku Kit Kat Klub, kde se na pozadí dekadentních 20. let a poté bouřlivých let třicátých odehrává příběh amerického spisovatele Cliffa (Jan Fanta) a tanečnice a zpěvačky Sally (Michaela Tomešová v alternaci s Rozálií Havelkovou).

Nejbližší volné termíny jsou 24. a 25. září. ■