OBRAZEM: Světové hvězdy pustily uzdu fantazii. Extravagance na módní události roku nebrala konce

New York ovládla největší módní událost roku. V noci z 13. na 14. září se po roční pauze, kvůli pandemii covidu, znovu konalo Met Gala v Metropolitním muzeu umění.

Letošní téma bylo nazváno In America: A Lexicon of Fashion (V Americe: Lexikon módy). Díky tomu se fantazii meze nekladly a možností, co obléknout, bylo mnoho.

Většina celebrit chtěla po tak dlouhé době bez velkých akcí hlavně zaujmout. Oblékly tak často průhledné modely, velice zahalené kousky, a pak se tu jako vždy našlo mnoho avantgardních outfitů.

Zpěvačka Billie Eilish (19), která se nejčastěji objevovala v bizarních objemných modelech, tentokrát byla za princeznu a oblékla šaty od Oscara de la Renty.

Svou premiéru v mužském těle si na červeném koberci odbyl také Elliot Page, který se v loňském roce svěřil se svou proměnou světu skrze sociální sítě. V minulosti býval herečkou se jménem Ellen Page.

Mezi dalšími hvězdami, které se byly na oslavném módním večeru, pořádaném Annou Wintour, ukázat, byly například herečky Whoopi Goldberg, Claire Danes, Emily Blunt (38), Carey Mulligan, Kate Hudson (42) či tenistky Venus Williams, Maria Šarapovová či Naomi Osaka.

