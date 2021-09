Autor Malého pražského erotikonu a dalších bestsellerů vyvedl manželku: Po boku této krásné zrzky je už téměř 30 let

Patrik Hartl s manželkou Martinou na premiéře v divadle Studio DVA Herminapress

Známý divadelní režisér Patrik Hartl vyrazil s manželkou Martinou do společnosti. Jak svěřil Super.cz, nestává se to často. Premiéru nové hry divadla Studio DVA, Holky jako květ, si ale ujít nenechal. „Zajímalo mě, jak to holky udělají. A udělaly to moc hezky,“ řekl na konto Elišky Balzerové, Ivy Pazderkové a Mariky Šoposké.