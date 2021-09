Romantička a fešný gentleman. Ženicha ze Svatby na první pohled ocenila i nevěstina maminka

Svatba na první pohled - Kadri a Andrea Video: TV Nova

Andrea je prý romantický typ a fešák Kadri je přesně tím mužem, který by se jí mohl líbit. U oltáře se ostatně hned líbil i nevěstině mamince.

„Líbila se mi první řada. A protože jsem dlouhodobě nemohla najít toho pravého partnera, řekla jsem si, proč to nenechat na někom jiném? Když bude vyhověno mým požadavkům na charakter a vzhled, mohlo by to vyjít. Každý hledáme svých sto procent protějšku. Pokud se otevírá nová možnost, jak ho najít, proč toho nevyužít?“ přiznala Andrea ve čtvrtečním díle.

Na experty se spoléhal i sympaťák Kadri. „Myšlenka, že vám experti na základě různých testů najdou vaši životní partnerku, byla lákavá. Chtěl jsem to zkusit, přitom jsem doufal, že mi experti najdou tu pravou,“ doufá Kadri, jehož do Svateb přihlásil kamarád se svou přítelkyní.

A proč tento pár vybrali samotní experti? „Ona je typ romantické ženy, má romantickou představu o životě. Myslím si, že Kadri bude připraven pro ni ta romantická překvapení dělat,“ komentuje výběr partnerů vztahový kouč Petr Jan Křen.

„Mně se na Kadrim líbí jeho gentlemanství. Dokáže ženě připravit snídani, koupit jí kytku, a nebere to jako prvoplánový akt. On to tak opravdu cítí,“ oceňuje Kadriho kvality psychoterapeutka a koučka Mgr. Šárka Vávrová. A to je přesně to, co by romantička Andrea mohla ocenit... ■