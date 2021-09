„To je jak František, vole!“ Ženich ze Svatby na první pohled zapomněl prsten. Dostal céres od nevěsty

Svatba na první pohled - Jaroslav zapomněl prsten. Video: TV Nova

Ani jeden z nich se toho nezalekl a jejich vzájemná přitažlivost byla přesně taková, jak předpověděli experti. Ještě než odjeli na svatební cestu do Panamy, došlo mezi nimi přece jen k prvnímu konfliktu. Jaroslav totiž stejně jako František v první řadě Svateb ztratil prstýnek! Tedy neztratil, ale spíše zapomněl. A to se dominantní Romaně rozhodně nelíbilo a svému ženichovi dala rázně najevo svou nevoli!

„Já jsem zapomněl na pokoji prsten, byl hezkej, slušel mi,“ přiznal na letišti Romaně bezelstně Jaroslav. „Nejsem zvyklý nosit prstýnky,“ kál se. „Ještě jsem ti to říkala, to je jak František, vole,“ sepsula ho nevěsta ve čtvrtečním díle.

„To ale není o zvyku, ale my jsme sem přijeli kvůli svatbě, a je to prostě takový neuctivý vůči mně,“ vynadala mu, což Jaroslav chápal, ale bál se přiznat, že prsten nebude to jediné, co zapomněl.

„Nevěsta to vzala docela drsně, což se dalo samozřejmě čekat, pro ni je to velký symbol a já jsem prostě lajdák, už jsem prostě takovej, zapomněl jsem tam i dárečky, co jsem dostal od nevěsty, ještě než jsem ji potkal,“ přiznal. Uvidíme, jak jim to bude klapat na exotické svatební cestě. Experti jim totiž věští vášnivou lásku. ■