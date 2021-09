Jakub Štáfek se stal otcem dcery a dal slib: Příští rok se ožení se svou krásnou přítelkyní

Jakub Štáfek Video: FTV Prima

Herec, režisér a zápasník MMA Jakub Štáfek (31) se letos na jaře stal otcem dcery Olívie. Zprávu o tom, že se s přítelkyní Dominikou těší na dítě, zveřejnil na Vánoce. A nebyla to jediná novinka v jejich životě, partneři zároveň oznámili zásnuby.

Co se svatby týče, termín Jakub zatím nemá, jen rámcově nastínil, že by veselka mohla být v roce 2022 - stejně jako film Vyšehrad. Dál totiž zatím neplánuje.

„Uvidíme, jak to všechno půjde. Uvidíme, třeba ta svatba nedopadne. Ale přál bych si, aby to dopadlo,“ řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde poté slíbil, že příští rok do toho opravdu praští.

Z Olívie je Jakub nadšený, dokonce svěřil, že si myslí, že ho v životě čekají spíš dcery než synové. „Cítím, že mně budou zvonit šestnáctiletí dementi na dveře a já si budu rvát vlasy, že to mám za to všechno, co jsem ženským způsobil,“ smál se.

Příchod dítěte mu pochopitelně změnil život, už dávno před narozením holčičky ale Štáfek překopal své „party“ návyky a přehodnotil životní styl. A to poté, co začal trénovat a zápasit.

„Přestalo mě bavit chodit věčně věků na pivo a za holkama. Začal jsem trénovat, pak mi trénování nestačilo a chtěl jsem se měřit s jinými. Začalo mě to bavit a baví doteď. Dalo mi to disciplínu a řád. Chodím spát v deset, vstávám mezi šestou, sedmou, podle toho, jak dcera řekne,“ prozradil seriálový a brzy i filmový Lavi. ■