Expřítelkyně Slováčka se vrhla na politiku: Co má Lucie Gelemová společného se Schillerovou, Okamurou a Babišem?

Lucie Gelemová Foto: archiv L. Gelemové

Série portrétů vznikla k výstavě, kterou malířka plánuje již za pár dní odstartovat. „Půjde o unikátní výstavu k příležitosti letošních voleb. S kamarádem Václavem Budinským jsem se rozhodla zrealizovat výstavu, která nabídne zcela jiný pohled na vrcholné politiky. Namalovala jsem přes dvacet představitelů nejrůznějších politických stran,“ svěřila se Super.cz Gelemová, která bude mít vernisáž v Obecním domě.

„Malovala jsem pod časovým tlakem, ale zvládla jsem to dobře a Vaškovi, autorovi projektu, děkuji za důvěru. Pro někoho to bude zábavné, pro někoho možná iritující, doufám, ale že se to bude líbit,“ řekla nám malířka, která přenesla na plátno například premiéra Andreje Babiše, předsedu České pirátské strany Ivana Bartoše či ministryni financí Alenu Schillerovou.

S její podobiznou se dokonce Lucie zvěčnila v posteli. Na vernisáži, kterou plánuje již na 23. září ji podpoří i bývalý partner. „Felix se dostaví, ale budeme na vernisáži jako životní přátelé, kteří se mají rádi. Zůstáváme vzájemnou součástí našich životů,“ svěřila se nám malířka. ■