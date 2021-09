Rok po porodu vypadá skvěle, i když stále není na své váze: Sandra Pospíšilová začala místo hubnutí cvičit

Sandra Pospíšilová Super.cz

„Nejsem zpátky na své váze, mám pořád několik kilo navíc, ale říkala jsem si, že ani nechci hubnout, ale zpevnit,“ svěřila se Super.cz Sandra, která tentokrát předvedla své proklatě dlouhé nohy. „Po Emilce jsem zhubla hodně a už se mi to nelíbilo, teď jsem ráda, že mám nějakých 59 kilo, a spíš se snažím cvičit a zpevnit to,“ řekla nám moderátorka.

Na fitness centra nikdy nebyla, a tak se pouští do cvičení doma. „Snažím se cvičit sama. Jedu cardio a posilování a jsem ráda, že mi to drží a že tu vůli mám a musím říct, že pro mě je teď motivace můj manžel, protože začal cvičit čtvrt roku přede mnou a když jsem viděla, jak se spravil, tak jsem řekla, že bych taky ráda,“ řekla nám moderátorka, kterou jsme potkali na představení nové kolekce kabelek herečky Dany Morávkové.

Sandra se svou rodinou žije v Brně, za prací však pravidelně dojíždí do metropole. „Jezdím teď do Prahy poměrně často, jak se rozvolňuje, tak se akce vrací, a jsem za to ráda,“ svěřila se moderátorka, která je na Moravě spokojená a stěhování neplánuje. ■