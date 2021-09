Před dvěma měsíci se stal dvojnásobným otcem: Zpěvák popsal, co všechno se změnilo

Josef Vágner Super.cz

„Netutlali jsme cíleně. Když jsme někoho potkali a poznal to na ženě, nebo když už se nám malá narodila, tak se o tom lidi dozvěděli, ale netroubili jsme to do světa a pochlubili jsme se jen těm lidem, které jsme viděli,“ řekl Super.cz Pepa Vágner, kterého jsme potkali na divadelní zkoušce nového muzikálu Láska nebeská.

Vedle práce se zpěvák stíhá také pilně věnovat své rodině. „Je pravda, že na mně přistálo daleko víc domácích povinností. Ta starší se už stala mým parťákem. Musím ji odvézt do školky, potom vyzvednout, brzy nastartujeme i kroužky, takže obstarávám i tyhle radosti,“ svěřil se Pepa v Divadle Broadway s tím, že s příchodem nového člena do rodiny se toho dost změnilo.

„Myslel jsem si, že máme docela hezký a velký byt, teď máme byt tak akorát. Myslel jsem si, že mám dostatečné auto a minulý týden jsme byli poprvé na výletě na chalupě a už při balení jsem zjistil, že se do toho auta nevejdeme. Ale jsou to radosti, které jsou s tímhle vším spojené,“ dodal s úsměvem zpěvák. ■