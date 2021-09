Koloraturní běžkyně Lisette Oropesa

Světově proslulá koloraturní pěvkyně a jedna z nejžádanějších hlasových lektorek Lisette Oropesa má tři vášně: operní divadlo, péče o mladé talenty a běhy na dlouhé tratě. 5. října konečně „doběhne“ i do Smetanovy síně v Praze.

Světoznámá koloraturní pěvkyně Lisette Oropesa konečně přijíždí do Prahy Foto: Facebook Lisette Oropesy

V Londýně je obyčejný den na konci srpna. V místních parcích cvičí a běhají sportovci, manažeři, doktoři, aj. Mezi nimi je však, při troše štěstí, možné zahlédnout, jak běhá dlouhé tratě, koloraturní sopranistka a fenomenální hlasová lektorka, rodačka z New Orleans Lisette Oropesa. Tato vášnivá běžkyně uběhla nepočítaně závodů, mezi mini i několik maratonů.

„Po mnoho let mi běh přináší potěšení a vítanou oddechovku od stresu. Občas to může být spíše fuška nežli zábava, ale když tvrdě pracujete, je třeba si udělat pauzu a jít běhat, abyste znovu našli radost. Tyhle pauzy si dělám a jsem šťastná pokaždé, když si šněruji běžecké boty. Jsem skálopevně přesvědčena, že tělo v pohybu je šťastné. A co víc: Práce s dechem a bránicí je u běhu na dlouhou trať stejně důležitý jako u operního zpěvu. Navíc mi pomáhá udržovat se v dobré fyzické i mentální kondici.“ vyznává se Lisette.

Lisette během joggingu v Londýně

FOTO: Facebook Lisette Oropesy

V těchto dnech se v Londýně účastní zkoušek nového nastudování Verdiho Rigoletta, v němž ztvární jednu z hlavních postav – Gildu. V Královské opeře v Covent Garden bude během září tuto roli 7x a poté se vydá do Prahy na svůj dlouho očekávaný a dlouho odkládaný debut. Ten se měl původně konat 12. dubna 2020, ale díky pandemii byl několikrát měněn, a nakonec se odehraje 5. října ve Smetanově síni Obecního domu.

Mezi parádní role LIsette Oropesy patří mimo již zmíněné Gildy také hlavní role v Donizettiho opeře Lucia di Lamermoor či Violeta ve Verdiho Traviatě. Tyto role zpívala snad ve všech hlavních operních domech světa. Její pěvecké a jevištní umění shrnuli kritici po představeni v Metropolitní opeře v New Yorku takto:

„Oropesa přichází s hlasem ideálním pro tuto roli: je přímý a živý, jasný, přesto kulatý, a tak soustředěný, že je téměř možné spatřit, jak proniká vzduchem hlediště a roztříští se o zadní stěnu divadla. Přesto se jeho síla a jasnost ani na chvílí nepodřídí agresivitě; Ortopesa si svůj hlasový nástroj hýčká v náručí citlivosti a klasické elegance.” New York Classical Review. A New York Times dodává: „Kombinací vynikajícího zpěvu, lákadel jejího křehkého mládí, dojemné zranitelnosti a konečně bezútěšné síly, byla ve středu slečna Ortopesa jednou ze zásadních Violet naší doby.“

Lisette jako umírající Violetta Valery ve Verdiho Traviatě, Metropolitní opera v New Yorku

FOTO: Facebook Lisette Oropesy

Jako všechny z nás, i ji postihla covidová pauza. Nicméně v ní nezahálela. Mimo pravidelného běhu se jakožto velmi respektovaná a žádaná hlasová lektorka se v rámci možností snažila věnovat mladým svěřencům, jak v osobních lekcích, tak v různých master-classech. Vydala nové CD Ombra Compagna s Mozartovými áriemi, které nahrála spolu s jedním z nejuznávanějších souborů hráčů na dobové nástroje: Il Pomo D´Oro. Svou covidovou pauzu oficiálně ukončila v La scale debutem v roli Giulietty v Belliniho Kapuletech a Montecích.

S Vittorio Grigolem v Donizettiho opeře Elixír lásky v Opéra national de Paris

FOTO: Facebook Lisette Oropesy

Po svém pražském debutu se má kalendář opravdu nabitý, jako by se snažila dohnat, co se během nucené pauzy nestihla, rozjede se snad do všech předních operních divadel. Držme ji palce, aby svůj program nemusela z jakéhokoliv důvodu opět rušit.

Jan Sebastian Tomsa ■