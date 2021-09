Tereza Maxová snila o tom žít mezi Prahou a Tureckem: Když si něco velmi přejete, tak se to splní

Tereza se vrací se svým projektem do Prahy. Foto: archiv Hýbejte se s Teribearem

Poslední měsíce jsme neměli možnost se s Terezou Maxovou (50) příliš často setkávat. Česká topmodelka trávila léto v zahraničí, převážně ve svém druhém domově v tureckém letovisku Kaplankaya. To je srdeční záležitostí a celoživotním projektem Terezy i jejího manžela Buraka.

Kromě toho si s manželem dopřáli dobrodružnou cestu do africké Rwandy, kde pozorovali volně žijící horské gorily.

S Maxovou jsme mluvili nejen o cestovatelských zážitcích, ale i o tom, kde se cítí doma a došlo i na její happening Hýbejte se s Teribearem, který bude mít po roční pauze opět původní podobu.

Terezo, jste ráda, že se po roční pauze mohl uskutečnit happening v takovéto podobě?

Minulý ročník byl bohužel jen virtuálně, ale letos se sejdeme alespoň na jeden den, na Letné, a to ve čtvrtek 16.9. Začínáme v 10 hod a letos nejen po svých, ale i na kole. Důležité je se zaregistrovat na našich stránkách a stáhnout sportovní aplikaci Strava a pak už se počítá každý kilometr, respektive terimetr – což je 1 kilometr chůze či běhu nebo 5 kiláčků na kole. Za každý terimetr půjde dvacet korun na dobrou věc.

Museli jste kvůli opatřením některé plány omezit?

Museli, ale všechno zlé je k něčemu dobré. Náš happening se díky virtuální podobě rozšířil po celé republice i po světě.

Změnil se váš přístup k běhání, nebo jste stále spíše přítelem chůze?

Jsem přítel chůze, ale letos se těším, protože vytáhnu své narozeninový kolo, které je ještě nablejskané, protože jsem ho zatím nepoužila.

Dorazí na Letnou nějaký váš slavný kamarád podpořit pohybem dobrou věc?

Určitě je to v plánu, ale důležití jsou všichni ti, kdo se zúčastní, a ti, kterým společně pomáháme.

Po jak dlouhé pauze jste se vrátili do České republiky? A jak dlouho se zdržíte?

Měla jsem prázdniny v Turecku a narozeninový výlet ve Rwandě a budu tu určitě celé září. Dětem začala škola a doufám, že to tak vydrží.

Stále platí, že je Praha vašim základním táborem, nebo je to nyní spíš Turecko?

Tak samozřejmě - Praha.

V době pandemie jste v Kaplankaye trávili hodně času. Přirostlo vám toto místo ještě víc k srdci?

Je to můj druhý domov, který mi přirostl k srdci už před patnácti lety, kdy jsem potkala Buraka a jako rodina jsme sem jezdili do malého domku bez elektřiny. Trávili jsme tu prázdniny, uprostřed přírody, ještě než tu vyrostl přímořský resort.

Do Turecka se poslední dobou vracíme poměrně často a je zvláštní, jak si člověk musí dávat pozor, co si přeje. Když jsem v roce 2019 stála na vrcholu pyramidy Slunce v Teotihuacanu a přála si trávit víc času s rodinou a žít mezi Kaplankayou a Prahou, netušila jsem, že se mi to tak rychle splní.

Na sociálních sítích sdílíte soustu aktivit z vašeho hotelového resortu. Semináře, cvičení, návštěvy slavných přátel, zahradničení. Objevila jste si nějakou novou činnost, ve které jste se našla?

V říjnu chystáme Harvest Kaplankaya, což je série inspirativních přednášek a workshopů, které se konají čtyři dny – je to taková sklizeň nápadů z různých oblastí, jako je třeba dlouhověkost, zdraví – a to těla, ale i duše, taky kultury nebo výzkumů neuroplasticity mozku, až po zdravé vztahy, ekologii a další. Objevila jsem nové druhy meditací i dýchacích cvičení a jsou to čtyři dny, kdy si najdu čas sama na sebe. ■