Setkání generací: Pavel Zedníček se na place potkal se svou půvabnou vnučkou. Dohlížela na ně jeho dcera

Pavel Zedníček s vnučkou Amélií a dcerou Lucií Foto: FTV Prima/Tereza Kostková

Před kamerou toho sice jejich postavy nemají moc společného, zato mimo záběry si tihle dva mají hodně co říct. „Natáčení Hvězd patřilo k těm nejhezčím, které jsem zažila. Měla jsem kolem sebe neuvěřitelné kolegy, od kterých jsem se mohla učit. Radami nešetřili, a už i jen to, že jsem se na ně mohla dívat, jak hrají, byla výborná škola,“ přiznává mladá herečka. „Nejvíc mě bavily natáčecí dny, které jsem trávila s dědečkem. Moc jsem si to užívala, bylo to takové rodinné a všude krásná atmosféra,“ pochvalovala si.

V zákulisí se objevila i hereččina maminka Lucie Zedníčková (52), která dceru na natáčení občas doprovodila. „Mamka za mnou na natáčení i jezdila. Všechny samozřejmě zná, povídala si tam s kolegy, dědou a já točila. Bylo to moc hezké.“

A její slova potvrzuje i Tereza Kostková (45) coby veterinářka Lucie. „Návštěvy na natáčení jsou vždy fajn. Lucka v seriálu nehrála, ale přijela navštívit svou dceru. Pavel Zedníček mi hrál tchána, tedy bývalého. Tak jsme si tak zavzpomínaly,“ prozradila Kostková.

Amelie Pokorná hraje v seriálu mladou dívku Kristýnu, která lavíruje mezi dvěma kluky: Prokopem Zachem a Filipem Antoniem. Ve skutečném životě je zamilovaná do svého bývalého spolužáka. „Známe se už déle, chodili jsme spolu čtyři roky na gympl, takže se známe ze školy," prozradila nedávno Super.cz s tím, že její milý teď studuje medicínu. ■