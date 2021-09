Slovenská sexbomba se zálibou v úpravách ukázala nádhernou maminku: Takhle reagovala na dceřiny obrovské rty

Silvia Kucherenko s maminkou Foto: archiv S. Kucherenko

Estetické úpravy nejsou Silvii cizí, ale jak je na tom paní Monika?

„Moje maminka se bránila jakýmkoli úpravám dost dlouho. Má jen víčka a jednou za dva roky si dá botox, což je v jejím věku naprosto v pořádku. Nikdy by si nenechala udělat nic přehnaného,“ řekla Super.cz Silvia, která dodala, že máma si zakládá hlavně na jedné věci, co se vizáže týče.

Kucherenko promluvila o plastikách

Super.cz

„Má ráda kvalitní vlasy a ty její jsou opravdu luxusní. Stále mi opakuje, jak je důležité mít pěkné vlasy a že když má žena krásné vlasy, tak do sebe všechno ostatní nějak plynule zapadne,“ dodala s úsměvem Kucherenko.

„Maminka mi radí v mnoha věcech. Já v podstatě nemám blízkou kamarádku, ale moje máma a sestra jsou moje nejlepší kamarádky. Naše maminky pro nás vždy chtějí to nejlepší, takže dám stále na její názor,“ řekla Super.cz modelka, která si rodinných vztahů velmi váží a málokdy se prý stane, že by se doma neshodly.

Silvia a Monika se vídají každý den, řeší spolu i módu. „Ona sleduje módní trendy, novinky na Instagramu a posílá mi, co si mám koupit. Velice ji to baví, a to odjakživa. V mládí šila z Burdy a módu má opravdu v malíčku. Má estetické cítění, náš rodný dům si předělávala sama bez pomoci architektů.“

A co řekla maminka Silvii na její dříve opravdu obří zvětšené rty? „No, zdály se jí velké, ale co s tím mohla dělat. Byla ráda, že jsem později dospěla ke stejnému názoru,“ svěřila Kucherenko.

Mladistvý vzhled se prý v rodině dědí. Mamince je 63 let a vypadá skvěle. „Máma dlouho nepoužívala žádné krémy a musím říct, že u nás je to z velké části genetika. Moje babička, mamčina matka, když přišla v osmdesáti k doktorovi, věk jí nikdo nevěřil, to byla opravdu krásná žena,“ zavzpomínala Silvia. ■