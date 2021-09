Přes spodní prádlo oblékla úplně průhledné šaty. Sexy modelka se odvážných modelů opravdu nebojí

Kateřina Wohlmann Votavová Super.cz

"Miluju pohádku Princezna Koloběžka s Dádou Patrasovou, tak jsem si vzala inspiraci. Oblečená - neoblečená, učesaná - neučesaná," dodala Kateřina, kterou na akci soutěže krásy Miss Czech Republic doprovodil manžel Jiří.

"Každý chlap miluje, když je ženská trošku sexy. U mého Jirky to platí. Ten má rád takové outfity, problém s tím nemá. Jsme spolu deset let, když se jdu bavit s holkama nebo jdu sama do společnosti, také je s tím v pohodě. Dáváme si volnost," uzavřela modelka. ■