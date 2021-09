Nahoty se nikdy nebála a s odhalováním nehodlá přestat ani po šedesátce: Madonna předvedla na pódiu malý striptýz

Madonna Profimedia.cz

To by nebyla Madonna (63), aby fanoušky nešokovala. Na předávání cen MTV předvedla malý striptýz.

Zpěvačka přišla na pódium v trenčkotu, který po chvíli odhodila a odhalila svůj velice dráždivý kožený outfit. Z něj se jí draly nejen její vnady, ale i zadek, o kterém se v minulosti spekulovalo, že si jej nechala přifouknout. Stejně tak se nyní mluví o jejích prsou, která nedávno ukazovala úplně obnažená na Instagramu, jak se můžete podívat v galerii.

Madonna má úpravy zevnějšku ráda a neustále se dostává do řečí o tom, co vše si na sobě nechala změnit. Sama se tomu vysmívá a o úpravách kdysi pronesla: „Mám nárok si se svým tělem dělat, co chci, tak jako všichni ostatní.“

Na pódiu během svého malého striptýzu popřála také stanici MTV vše nejlepší k jejímu čtyřicátému výročí vzniku. „Říkali, že to nevydrží, ale pořád jsme tady, vy s*áči. Šťastné 40. výročí, MTV,“ pronesla Madonna. ■