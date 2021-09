Zatraceně, nemůžu tomu uvěřit! Britney Spears oznámila radostnou novinku

Britney Spears s partnerem Samem Asgharim Profimedia.cz

„Zatraceně, nemůžu tomu uvěřit!!!“ napsala Britney k záběru, na němž ukazuje luxusní prsten.

Pár se seznámil při natáčení klipu, vztah potvrdil v roce 2017.

Zprávu snoubenci uveřejnili krátce poté, co otec Britney Jamie Spears podal u losangeleského soudu žádost o ukončení opatrovnictví nad dcerou. To trvalo dlouhých 13 let, během nichž Spears dohlížel na dceřiny finance i život.

Jamie Spears se stal opatrovníkem Britney v roce 2008 po jejím nervovém zhroucení. Ačkoliv opatrovnictví mělo být dočasné, každý rok bylo prodlouženo. Zpěvačka několikrát neúspěšně žádala o jeho zrušení. ■