V 21 letech čeká miminko! Denisa Spergerová je neplánovaně těhotná. Víme, kdo je otcem

Denisa Spergerová

"Plánované to nebylo. Bylo to pro mě ze začátku velké překvapení, ale nyní už se samozřejmě moc těším," řekla Super.cz Denisa, která se stále věnuje modelingu, po porodu by se ke své práci ráda brzy vrátila.

"Samozřejmě si to uvědomuji, že jsem hodně mladá, ale na druhou stranu, je mi 21 let, není problém se k modelingu zase vrátit a vlastně o nic nepřijdu. Pořád na modelku budu mít krásný věk," vysvětluje Spergerová, na které začíná být požehnaný stav vidět.

Zatím prožívá modelka ukázkové těhotenství. Má za sebou všechny testy, a proto se rozhodla radostnou novinu oznámit světu. ■