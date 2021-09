Sexy kavárnice z Ulice je těhotná! Malvína Pachlová čeká miminko s divadelním hercem

Malvína Pachlová Michaela Feuereislová

To je ale radostná zpráva! Herečka Malvína Pachlová (30) je v požehnaném stavu. S přítelem a hercem Milanem Ligačem čeká prvního potomka. Hvězdě seriálu Ulice se podařilo rostoucí bříško skrývat skoro půl roku.

„Jsem v 6. měsíci těhotenství, moc se na miminko těšíme. Ale musím říct, že jsme to nijak neplánovali tajit. Prostě jen nebyla ta správná příležitost, kdy to světu oznámit,” prozradila herečka.

„V divadle už by to stejně prasklo, to už bych neutajila. Musím říct, že těhotenství je nejkrásnější forma přibírání, jaká existuje,” raduje se Malvína, která září po boku dalších známých hvězd na prknech Divadla Broadway v muzikálu Mýdlový princ.

Sympatická blondýnka stále natáčí nové díly seriálu Ulice, kde hraje kavárnici Šárku. Jak se scénáristé poperou s jejím stavem a rostoucím bříškem zatím netuší. „Necháme se překvapit,“ dodává. ■