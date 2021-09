Olga Menzelová se dojemně vyznala dětem a partnerovi, kteří ji drží nad vodou: Když bulím, syn mě paroduje

„Občas se utopím ve smutku,“ říká Olga Menzelová Michaela Feuereislová

„Moji milí, nejmilejší, Aničko, Evičko, Albísku a Miku, děkuju za to, jak jste mě celý ten rok drželi. Bylo to strašně těžký a pořád je to dost těžký. Ztráta mého milovaného člověka, který mi byl nablízku v dobrém i špatném 20 let, je něco nepředstavitelně těžkého,“ napsala Menzelová na svých sociálních sítích a připojila snímky dětí i současného partnera. „Díky vám mám pro co a hlavně pro koho žít a jít dál,“ píše.

Stesk ji přepadá stále. „Občas se utopím ve smutku, ale Albi mě začne parodovat, jak bulím a je po slzách. A Ani… “tys zase smutná?” Já: No jsem, Jiřinka mi strašně chybí..” Ani: Kdybys nechlastala to víno, tak bys ho viděla stejně jako já! Že tady je s náma furt!,“ vypráví s nadsázkou Olga. „A Evík…. “Dneska jsem spadla z kola, odřela jsem si koleno, ale Jiřinka tatínek mi to z mráčku pofoukal a hned to bylo lepší,” popisuje dojemné situace běžných dnů.

Olga Menzelová má tři děti. Nejstarší dceru Aničku s režisérem Jaroslavem Brabcem, mladší dcerku Evu Marii s Menzelem a nejmladšího syna Alberta se současným partnerem, egyptologem Miroslavem Bártou. ■